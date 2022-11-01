شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية التابعة لوزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، عن إتاحة دورات إنقاذ وإسعافات أولية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وتتيح وزارة الشباب والرياضة، عددا من دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وإعداد معلم السباحة والمدعمة للطلبة والخريجين ضمن مبادرة (مصر بلا غرقي).

وفي السطور التالية، نعرض أبرز التفاصيل الخاصة بالالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة

1-- تقديم 3 صور شخصية بشرط أن تكون حديثة.

2- تقديم صورة بطاقة سارية.

3- تقديم شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

4- حضور الاختبار المبدئي لتحديد المستوى بعد ملء استمارة الاشتراك بقيمة مائة جنيه.

كيفية دفع مبلغ الاشتراك

في حالة نجاح المتقدم في الاختبار المبدئي، وبعد تقديمه رسوم الالتحاق بالدورة، يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ 1000 جنيه فقط لا غير على الحساب رقم (100027052667) لدى البنك التجاري الدولي (CIB) والخاص بالمركز الأوليمبي بالمعادي، كما يمكن دفع المبلع من خلال خزينة المركز وإحضار أصل إذن الدفع.

مزايا الاشتراك في البرنامج

ومن ضمن مميزات الاشتراك في البرنامج المقدم من وزارة الشباب والرياضة، ما يلي:

يحصل الدارس على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

يحصل الدراس على كتيب البرنامج.

وتأتي تلك الدورات التدريبية، في إطار عمل الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة على تقديم الدعم لطلبة وطالبات الجامعات المصرية في مختلف المحافظات من أجل نشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم بدلا من أضرار أوقات الفراغ.