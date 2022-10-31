«كهرباء البحيرة»: تلقينا 160 ألف طلب تحويل من «ممارسة» لعدادات كودية

ذكر المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء التابعة لشركة البحيرة استقبلت 160 ألفا و796 طلبا حتى الآن للتحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه جرى إنهاء 73 ألفا و557 طلبا حتى الآن بعد فحصها بالكامل، وبيان مدى توافقها مع شروط التقديم.

الانتهاء من تركيب 79 ألف عداد

وأضاف، في بيان، أنه جرى الانتهاء من تركيب 79 ألفا و530 عدادا بنطاق قطاعات ومناطق الشركة المختلفة، مشيرا أن هناك 62 ألفا و70 طلبا متبقي بعد فرز الطلبات الخاصة بكل منهم، وهناك إجراءات أو خطوات خاصة يجري اتباعها واتخاذها.

وأشار «عبدالشافي» أنه يوجد 40 ألفا و541 لدى المشترك ما بين سداد وعدم سداد حتى الآن، كما يوجد أيضا 21 ألفا و757 طلبا قيد التشغيل، مشيرا أن نسبة الفقد بلغت 21.71% للعام المالي 2021 /2022، مقابل 20.91% العام السابق 2020/2021، علما بأن نسبة الفقد المستهدفة 12%.

فحص طلبات كافة المواطنين

وذكر أنه بلغت نسبة إجمالي التحصيل النقدي من المنازل والمحلات التجارية للإصدار لنسبة 98.74% خلال العام المالي 2021/2022 مقابل نسبة 100.2% بالعام السابق، حيث يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإسراع في فحص كافة طلبات المواطنين المتعلقة بتحويل نظام المحاسبة بالممارسة لتركيب عدادات كودية.