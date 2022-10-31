طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية الجديدة عبر الرسيفر.. صور

انطلق منذ قليل، بث قناة القاهرة الإخبارية الجديدة، على النايل سات، وبدأت بالسلام الجمهوري، ومجموعة من الأخبار والتغطيات المختلفة من كافة الأنحاء، مع تقديم نخبة من المذيعين العرب الكبار، والمراسلين المنتشرين حول عواصم العالم الكبيرة.

ويهتم الناس بالبحث عن طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية الجديدة عبر الرسيفر، لمتابعة البرامج المختلفة التي تعرض من خلالها، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية الجديدة عبر الرسيفر

ويمكن تحميل قناة القاهرة الإخبارية الجديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يمكن الضغط على زر القائمة أو الـ MENU من ريموت الرسيفر.

- وبعدها يتم اختيار INSTALLATION.

- ستظهر لك قائمة الترددات أو transponders.

- انقر على خيار إضافة تردد جديد.

- ادخل تردد قناة القاهرة الإخبارية وهو 11747

يبدأ البحث، وبعدها يتم الضغط على خيار حفظ القناة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

يمكن للراغبين في تحميل قناة القاهرة الإخبارية الجديدة معرفة المعلومات التالية عن التردد الخاص بها:

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل ترميز: 27500.

- التصحيح: 3/4.

- التشفير: مفتوح.

- تقنية القناة: HD & SD.