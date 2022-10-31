أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: تأييد عربي لمصر والسودان في ملف السد واضح للغاية

علّق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أزمة سد إثيوبيا، إذ ذكر أنّه عندما أقدمت مصر على إضافة بندٍ على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب منذ عامين أو أكثر من أجل مناقشة ملف السد الإثيوبي، تبنّت الجامعة العربية الموقف المصري، ثم تبنّت بعد ذلك موقف مصر والسودان سويًا، والتأييد والدعم العربي لمصر في هذا الشأن واضح للغاية.

الجامعة العربية لديها اهتمامات بالمناخ والمياه والغذاء

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالنسبة لقمة المناخ فالجامعة العربية لديها اهتمامات بالمناخ والمياه والغذاء وكلها أمور متعلقة بتغيرات المناخ، وهناك قرارات كثيرة ستطرح على القادة في قمة الجزائر من خلال تقرير كامل عن الغذاء والمياه من وجهة نظر الرؤية العربية.

كيف تنجح قمة المناخ

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ النجاح سيأتي من خلال توافق العالم الصناعي علي كبت الانبعاثات الحرارية وتوفير التمويل لكل الدول وكافة المؤسسات التي ستتعرض لتغيرات في الإنتاج لانهم سيقوموا بإدخال تقنيات جديدة وإمكانات جديدة في التصنيع لتقليل الانبعاثات إذا لا بد من توفير الإمكانات؛ لتحقيق النجاح في COP، والالتزام بتنفيذ الأفكار المطروحة فيه.