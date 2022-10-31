«الإسكندرية» توافق على استثناء مسجد عمره 150 عاما من اشتراطات البناء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على طلب النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية في الإسكندرية، بخصوص استثناء مسجد مدور الشام بمنطقة كرموز من اشتراطات البناء، والموافقة على ضم قطعة أرض جرى التبرع بها من أحد المواطنين للمسجد والموافقة على إعادة بناءه.

عرض الطلب على المحافظة

وكان «جبريل» قدم الطلب إلى المحافظة التي أحالته إلى وزارة الأوقاف، لتقديم طلب جديد للعرض على أول جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأمر المجلس في اجتماعه الأخير بضرورة التقدم إلى حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، للبدء في إجراءات إصدار تراخيص بناء مسجد مدور الشام في كرموز وضم قطعة أرض مجاروة تبرع بها أحد الأشخاص.

إصدار تراخيص ضم قطعة أرض

ووفق بيان النائب اليوم، أوصى المجلس في 18 أكتوبر الماضي بالبدء في إصدار مديرية الأوقاف بالإسكندرية لتراخيص ضم قطعة الأرض وبناء المسجد من جديد.

ومر على بناء مسجد المدور الشام أكثر من 150 سنة، وسقطت جميع أسقفه وبه تلف شديد بالحوائط، وفق طلب «جبريل» للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.