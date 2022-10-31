مهندس ينظف قاع البحار: «حبيت أوصل للناس الفكرة بطريقة غير تقليدية»

قال المهندس الغطاس هشام وليد، إن فكرة تنظيفه لقاع البحار من أجل إنقاذ الكائنات البحرية بدأت مع ذهابه إلى البحر وكان يجد الكثير من البلاستيك والقمامة في البحر، الأمر الذي من شأنه التأثير على الحياة البحرية بشكل كبير: «كنت بلاقي أزايز أو كوبايات أو أكياس بلاستيك، وكنت حابب أوصل للناس تنظيف البحر بطريقة غير تقليدية».

وليد: في آخر كل فيديو كنت بوصل رسالة مترميش أي حاجة في المياه

وأضاف «وليد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في أعقاب ذلك قام بمساعدة عدد من الأشخاص البحث عن المخلفات بداخل المياه من زجاجات بلاستيك وأكياس بلاستيكية: «كنا بنطلع البلاستيك ده بره المياه وفي آخر كل فيديو كنت بوصل رسالة مترميش أي حاجة في المياه».

وليد: طلعت من البحر حاجات كتير جدا

واستطرد: «طلعت حاجات كتير جدا، ولسه بنزل فيديوهات أكثر عن ده، وأغلب الحجات اللي كنت بلاقيها أكياس بلاستيك وكوبايات وكنزات وزجاجات مكسورة، وبغطس في أي مكان وبطلع الحجات من جوه المياه الناس بتتفاعل بشكل جيد جدا».

وأوضح أن ما يقوم به حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد من الأشخاص بمحافظات أخرى بالقيام بتنظيف البحار من أجل الحفاظ على البيئة البحرية: «جالي رسائل كتيرة من ناس في المحافظات، وناوي الفترة اللي جاية الف على محافظات مصر علشان أوصل الرسالة بشكل أكبر».

وتابع: «فيه ناس بعتولي رسايل في محافظات معينه علشان نكون عدد أكبر ونطلع كمية أكبر من القمامة في البحار».