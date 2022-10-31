أستاذ بـ«صيدلة المنصورة» لـ قصواء الخلالي: مدينة الدواء سهلت علينا الكثير

قال الدكتور حسين الصباغ، أستاذ الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، إن بدايته في البحث العلمي كانت عبر ما أجراه من بحوث في رسائل الماجستير والدكتوراه بشأن إيجاد عقار لعلاج مرض البلهارسيا: «البلهارسيا في هذا التوقيت كانت منتشرة، إلى أن من الله علينا بعلاج قضى عليها».

الدواء ينقسم لنوعين

وأضاف «الصباغ»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن الدواء ينقسم إلى نوعين؛ أولهما المستحضرات الدوائية والثاني المواد الخام الدوائية.

واستطرد: «اللي حصل في مصر منذ عهد قريب، أن أكثر من 99% بقى مستحضرات دوائية، بمعني أننا بنجيب مادة خام دوائية وبنستوردها وبنقوم بعملية وضعها في الشكل الصيدلاني للاستخدام، وتوضع في شكل كبسول أو أمبول، أما عن المادة الخام فقامت الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية بإنشاء مدينة خاصة للدواء وسهلت علينا كتير».

استخلاص الكيماويات لإنتاج المادة الخام الفعالة

وأوضح أن مجمع البتروكيماويات يقوم على استخلاص الكيماويات والمذيبات التي يجري استخدامها في إنتاج المادة الخام الفعالة، مشيرا إلى أن عملية توطين المواد الخام بدأت في مصر منذ عام 1960، وهناك شركة لا تزال موجودة بهدف تصنيع المواد الخام الدوائية.

وتابع: «البداية اللي حصلت في مدينة الدواء جميلة ومش مجرد مستحضرات، ولكن بيستهدفوا تصنيع الخامات».