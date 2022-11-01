التفاصيل الكاملة لإنشاء درجة اقتصادية تخدم نصف مليون مريض بكفر الشيخ

تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لبناء عدد من المستشفيات الطبية التي تواكب مجريات العصر في شتي ربوع مصر، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بالنفع، ولعل افتتاح قسم الدرجة الاقتصادية والعناية المركزة داخل مستشفى كفر الشيخ العام والتي سوف تقدم خدماتها لما يقارب نصف مليون مواطن من سكان قرى ومدن المحافظة، علاوة على توفير 40 غرفة بدرجة العناية تضاهي الغرف الفندقية.

خدمة طبية عالية الجودة

بينما يقول الدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بمحافظة كفر الشيخ، إن افتتاح قسم الدرجة الاقتصادية هو أمر سوف يعود على المرضى والمواطنين بخدمات طبية عالية الجودة لما به من تجهيزات طبية تضاهي الخدمات الفندقية داخل غرف المرضى بالمستشفى.

مشيرا، أن المريض خال دخوله لتلقي العلاج أو إجراء أي نوع من العمليات الجراحية داخل الدرجة الاقتصادية سوف تكون بنصف التكلفة عن قيامه بذلك في أحد المستشفيات الخاصة.

خدمات إضافية للمرضى

ويؤكد الدكتور فتوح الغنام، مدير الدرجة الاقتصادية الجديدة، بمستشفى كفر الشيخ العام، أن المريض يتلقى خدمات طبية فائقة، بالإضافة لتوافر شاشة تليفزيون داخل الغرفة وتكييف للهواء، "ومني بار"، وحمام خاص بالغرفة، وأنترية، للأشخاص، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية للمرضي وبأقل الأسعار داخل المستشفى الحكومي بما يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين خاصة بالقطاع الصحي، بما يخدم نحو نصف مليون مواطن من سكان قري مركز كفر الشيخ، والعاصمة مدينة كفر الشيخ.

توفير الأدوية

وتضيف الدكتورة صفاء حامد، صيدلانية مسؤول صيدلة الدرجة الاقتصادية، بمستشفى كفر الشيخ العام، إن صيدلة الدرجة تقوم بتوفير كل أنواع الأدوية للمرضى دون عناء وفي أي وقت بما يضمن توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية لكل مريض فور احتياجه لذلك.

وتشاركها في الرأي الدكتورة داليا محمد، صيدلانية، بصيدلية الدرجة الاقتصادية، أنه يوجد لدينا تقرير مفصل عن كل مريض لضمان مراجعة الأدوية قبل تسليمها للمرضي سواء أن كان مريض حساسية، أو مريض كبد، وغيرها من الأمراض، بما يهدف لضمان صرف أدوية دون أي مضاعفات علاجية لمرضانا.

يذكر أن مبني الدرجة الاقتصادية قد بلغت تكلفته 20 مليون جنيها،ويتكون من 5 طوابق، والذي يقع بجوار مستشفي كفر الشيخ العام، بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة.