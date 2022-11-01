رغم إصابته في عينه.. سائق قطار شربين: «لو وقفت كانت هتحصل كارثة»

أعين تراقب الطريق ومؤشرات القطار، وأذن تستمع إلى أصوات الماكينات، خوفاً من حدوث أي تعطل مفاجئ، يحمل معه يوميا الآلاف من المواطنين، مهمته هي حماية أرواحهم، ووصولهم إلى ذويهم بأمان.

سائق قطار شربين، خالد الخطيب، المقيم بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 56 عاماً، ويعمل في السكة الحديد منذ 30 عاما، ومتزوج ولديه 2 من الأولاد.

كسر في الزجاج وإصابة في العين

يروي خالد الخطيب، سائق قطار شربين، تفاصيل إصابته لـ«الوطن» أثناء قيادته لقطار رقم 500، القائم من محطة شربين متجهاً إلى مدينة كفر الشيخ، رشق مجموعة من الشباب القطار بالحجارة، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي للقطار، تسببت في إصابته بجروح في العين اليسرى، وقرحة في العين اليمنى نتيجة لتجمع دموي وتم عمل الإسعافات اللازمة فور الوصول إلى محطة بلقاس.

حفاظاً على حياة الركاب

وأضاف الخطيب، في حديثه لـ«الوطن»، أنه أصر على استكمال الرحلة رغم إصابته حفاظا على حياة الركاب لأن الحادث كان بمنطقة نائية لا توجد بها مواصلات ولا يستطيع الركاب النزول، بجانب أن هذا الخط فردي، ولو استمر وقوف القطار، كان سيتسبب في تعطيل حركة القطارات الأخرى، وأنه يحمل في خزان الوقود قرابة 7000 لتر من الوقود، «الجرار كان سخن وخوفت حد يعمل حاجة القطر ينفجر، ومساعد القطار كان مندهش من إصراري على استكمال الرحلة رغم إصابتي الشديدة، وتكسير الزجاج الأمامي للقطار، كان عائق أيضا بسبب شدة تيار الهواء».

إنقاذ الركاب وعدم تعطيل حركة القطارات

وأشار إلى أنه توقع وجود إصابات بين الركاب أيضا لذلك فضَّل استكمال الرحلة للوصول لأقرب محطة لكي يتمكن من إنقاذهم وعدم تعطيل الركاب والقطار، وتابع سائق القطار أنه دائما يتعرض لتلك المواقف ويجب التصرف فيها لصالح أرواح الركاب، وكان لا بد من الوصول إلى محطة قطار بلقاس، والتي تبعد عن مكان الحادث حاولي 2 كيلو متر، من أجل طلب الإسعافات له وللركاب أيضاً.

واختتم حديثه قائلاً إن سائق القطار لا بد من أن يسيطر على ماكينة القيادة ومحل سير القطار ليتمكن من إنقاذ الركاب في حالة التعرض لأي خطر مثلما حدث، وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لموقف مثل ذالك، ففي عام 2010، صدم أحد القطارات على نفس الخط طفلا وأثناء عودته كان يمر الأهالي بنعش الطفل ووقف احتراما وهاجمه الأهالي ولكن تمت السيطرة على الموقف واستكمل الرحلة.

وكانت أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في بيان لها، عن إصابة سائق قطار 500 إكسبريس «شربين - طنطا» بجروح في العين، أثناء مسير القطار إلى محطة كفر الشيخ، بعد تعرض القطار إلى تراشق بالحجارة من قبل بعض الأشخاص، وتم القبض عليهم.