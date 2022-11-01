دورة تدريبية على «برنامج بنك الأسئلة وقياس نواتج التعلم» بجامعة حلوان

نظمت وحدة القياس والتقويم الطلابي بكلية التربية جامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان «آلية إدخال المفردات الاختبارية على برنامج بنك الأسئلة»، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز Microsoft teams»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري رئيس مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتورة سماح محمود مدير وحدة القياس والتقويم الطلابي بالكلية.

إنشاء بنك الأسئلة

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، قام بالتدريب شركة المجموعة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات AGI على منظومة بنوك الأسئلة IPMP، ويستهدف التدريب إنشاء بنك الأسئلة، وبناء الهيكل الخاص بالبنك، وقياس نواتج التعلم والمستويات المعرفية، ورفع الأسئلة، وبناء جدول المواصفات وإنشاء الاختبار باستخدام جداول المواصفات.

تحسين مستوى المُخرَج النهائي للكلية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الكلية بتطوير كافة عناصر العملية التعليمية وحرصها الدائم على مواكبة الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تحسين مستوى خريجي للكلية.