زوجة الشيف أسامة السيد تعلن موعد ومكان جنازته

توفى الشيف أسامة السيد صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع السرطان، ونعاه عدد كبير من الجمهور المصري والفنانين من بينهم نشوى مصطفى.

وتوفى الراحل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يعيش هناك مع أسرته وعائلته وكان يتلقى العلاج أيضًا.

موعد ومكان الجنازة

وأعلنت زوجة الراحل عن موعد الجنازة، وكتبت: «انتقل إلى رحمة الله زوجي وحبيبي وعمري، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة غدا الثلاثاء من مسجد دار الهجرة بعد صلاة الظهر، وبعدها الدفن في مدافن lee Highway».

الدفن والعزاء في الولايات المتحدة

وكتب وسام مصطفى ابن شقيقته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحم الله خالى الشيف أسامه السيد، رحم الله الغالى والصديق، اللهم اعفو عنه و جازيه خيرًا و ادخله فسيح جناتك، عاش كريم ويقابل الحساب مؤمن بالله».

كما أعلن عن موعد العزاء، وقال إنه سيكون غدا الأربعاء في الولايات المتحدة الأميريكية، وتحديدًا في «Edsall Rd, Alexandria» من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً.