الأردن تفوز بجائزة السياحة الأكثر رومانسية.. تعرف على أبرز معالمها

فازت الأردن بجائزة السياحة الأكثر رومانسية من منطلق وجود العديد من المناطق السياحية والتاريخية، حيث تشمل العاصمة عمان «المدرج الروماني، وجبل القلعة» وهي أماكن تابعة لحضارات رومانية، والسياحة العلاجية في الأردن تتمثل في البحر الميت الذي كان أحد العناصر التي فازت بهذه الجائزة خصوصا لقضاء فترة شهر العسل، هذا بجانب منطقة العقبة جنوب المحافظة عمان، وفق حديث آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأردن عن الفوز.

منطقة البحر الميت التي تكون درجات الحرارة معتدلة بها

وأضافت آية السيد، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد والإعلاميات نهى درويش وليلاس كفوري، وآية الكفوري، أنه في شمال الأردن توجد آثار مدينة جرش، وهي مدينة أثرية، وفي فصل الصيف يوجد مهرجان معروف بمهرجان جرش للثقافة والفنون، ولذلك تعتبر هذه المنطقة هي رافد اقتصادي للأردن، وهناك في فصل الشتاء مناطق يزورها السياح، مثل منطقة البحر الميت التي تكون درجات الحرارة معتدلة بها، هذا بجانب المناطق الترفيهية بها.

الأملاح الموجودة في البحر الميت تستخدم في العديد من المنتجات

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البحر الميت هو بحر لا يحوي أسماك أو أي حياة بحرية، وهذه الأملاح الموجودة في البحر الميت تستخدم في العديد من المنتجات التي يروج لها الأردن من أملاح وطين وصابون، وهذه المنتجات كانت رافدا لتشغيل عمالة كبيرة في الأردن في مصانع متواجدة ومعروفة، وهذه المنتجات أصبح لها صيت كبير بالعالم العربي والعالم بشكل عام.

وأوضحت أن أي زائر وأي سائح يعود ومعه منتجات من البحر الميت، كاشفة عن وجود مشكلة تخص انحصار البحر الميت، فهذه المنطقة السياحية تشهد انحصار وتبخر للأملاح، فمن المتوقع أنه خلال 30 عاما أو 40 عاما يصبح البحر الميت بحيرة، بحسب الدراسات.