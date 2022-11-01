موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022.. يشمل 22 مليون مواطن

يصرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022، للمستحقين، عن طريق ماكينات الصراف الآلي، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقًا لتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، إذ يستطيع أي شخص صرف معاشه الذي يستحقه، من أقرب ماكينة صراف آلي، فوفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه جريدة «الوطن»، نوافيكم بموعد صرف المعاشات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022

حددت وزارة التضامن، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022، أنه سيكون يوم 15 من شهر نوفمبر لعام 2022، من خلال ماكينات الصرف الآلية، التي تتبع وزارة المالية، أو التي تتبع لشركة بنوك مصر، المتميزة برقم 123، في بداية كل شهر وطوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

صرف معاش تكافل وكرامة

ويذكر أنه ستجر زيادة أعداد الأسر التي تستحق الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5.1 مليون أسرة، لتشمل على نحو 22 مليون مواطن، من أجل الاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة لتوفير الدعم الغذائي، لإجمالي عدد 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأنها تتواصل على مدار الساعة بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بهدف متابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

مستحقي معاش تكافل وكرامة

- ألا يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة مالكًا لعقار أو أكثر بخلاف سكنه.

- ألا يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة 2022 يعمل بأحد القطاعات العامة أو الحكومية أو الخاصة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

- أن يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة لديه أبناء حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا، وملتحقين بالمراحل التعليمية.

- ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة أرض زراعية تبلغ مساحتها نصف فدان أو أكثر.

- ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة محلًا تجاريًا.

- ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة 3 رؤؤس ماشية أو أكثر.

- ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.