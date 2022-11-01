تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة ملياري جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار «غراب» إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات البرنامج ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، كما يفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع

وأعلن محافظ الشرقية تنفيذ 17 ألف و835 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و937 مليون و104 آلاف جنيه، لتوفر 53 ألف و155 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالشرقية

من جانبه، قال العربي الشبراوي مدير برنامج «مشروعك» بالمحافظة إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها).

وأضاف، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2511 مشروع بتكلفة 356 مليون و611 ألف و25 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 782 مشروع بقيمة 320 مليون و830 ألف و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1300 مشروع بقيمة 307 ملايين و232 ألف، و900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.