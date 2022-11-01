افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار بالجامعات التكنولوجية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بحضور الدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية والشركات الاستثمارية.

إنشاء 10 جامعات تكنولوجية

وفي كلمته، أشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي عُقد خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر 2022.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا المؤتمر، والذي يتضمن ابتكارات للطلاب، وشركات لتوظيفهم، وبرامج بالجامعة بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة سوق العمل في مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعي، وتخدم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والقيام بكل ما يُعزز ذلك فيما يتعلق بالتعاون المحلي والدولي مع الجامعات والشركات والمؤسسات صاحبة الخبرة.

المؤتمر يُعتبر خير دليل لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030

وأكد «لياو ليتشيانج»، سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، عُمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر والصين، معربًا عن تطلعه إلى عقد المزيد من بروتوكولات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الديب أن العالم يهتم بثورة ريادة الأعمال والمعرفة والابتكار، وتعتبر الجامعات التكنولوجية هي حلقة الوصل لنشر ثقافة الوعي بأهمية توجه الشباب نحو الابتكار والمعرفة لخدمة الصناعة في مصر.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر خير دليل على تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تسعى للتركيز على التعليم الفني وربطه بالقطاع الصناعي، مستعرضًا تقريرًا حول أنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والبرامج الدراسية بالجامعة.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم تدشين مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري Kemtech Valley وتم افتتاح أول حاضنة تكنولوجية في الجامعات التكنولوجية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام الوزير بتكريم طلاب مرحلة الدبلوم المهني العالي بالجامعات التكنولوجية «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية – جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية».

كما افتتح الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، والذي يضم بعض الشركات الصناعية التي تخدم الجامعات التكنولوجية باعتبار الصناعة هي الشريك الرئيسي للجامعات التكنولوجية.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة «شينزين»، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وSIMIC - Smart valley وشركة بي تي إس للمشروعات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء أول خط إنتاج وتصنيع مع شركة «بيدو» لتطوير تقنيات التعليم، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وشركة فيمتو للاستثمارات المالية.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تشمل تنظيم ملتقى توظيف لخريجي الجامعات التكنولوجية لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي مرحلتي الدبلوم العالي والبكالوريوس من مختلف التخصصات الدراسية بالجامعات التكنولوجية.