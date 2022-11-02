تفاصيل إصابة أسرة في مطروح بسبب صاعقة برق.. «صور»

تتساقط الأمطار طول اليوم، والبرق والرعد يحاصر المدينة، وكانت تجلس أم سهيلة في المطبخ تطعم طفلتها الصغيرة ورب الأسرة الشيخ فرج ناجي من قبائل سيدي براني بمطروح، يجلس داخل المربوعة البدوية وأثناء مشاهدته للتلفاز، وإذا بصاعقة برق تضرب المنزل، لتتعالى صرخات الفتيات الثلاث والزوجة بعد أن تخللت الشحنات الكهربائية أجسادهن، وينطفىء أنوار المنزل بشكل مفاجئ، ليظلم المكان كله.

صوت فرقعة حدث فجأة في المنزل حسب الشيخ فرج خلال لـ«الوطن»، الذي قال: «خلال سقوط الأمطار على المدينة صدمنا جميعًا، وقمت أهرول نحو صراخ الأولاد تجاه المطبخ معتقدا حدوث انفجار في إسطوانة البوتاجاز، لكن كان الأمر مختلف، لأجد زوجتي وطفلة على يديها في حالة صراخ وبكاء لأجد بها شحنة كهربية تمسك في الجسد، وسمعت صوت الفتيات سهيلة 11 سنة وأمنية 10 سنوات بالغرفة المجاورة في صراخ شديد نتيجة صعق البرق الذي تعرضنا له، واستمروا جميعا في حالة من الألم الشديد نتيجة الشحنات التي تمكنت منهن».

نقل المصابين إلى المستشفى

يضيف الأب: «ذهبت بهم إلى مستشفى سيدي براني التخصصي، ووقع الطبيب الكشف الطبي على الأطفال والزوجة، وعدنا إلي المنزل مرة أخرى والأمطار تهطل على رؤوسنا، ولا يزال يعانون من آثار الألم».

خسائر صاعقة البرق

وأضاف الأب أن الخسائر التي نتجت عن الصاعقة، شملت أيضًا تلفيات أخرى في المنزل حيث احترقت شاشة التلفاز، ولمبات الإضاءة بسقف المنزل، ولم نستطيع النوم نهائية طوال الليل منذ أن ضربت صاعقة البرق المنزل، ليلة الثلاثاء وحتى الصباح، ولا زلنا حتى الآن في حالة صدمة.