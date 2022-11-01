تشييع جثمان «تلميذة العبور» المتوفاة بأزمة قلبية

أدى أهالي العبور صلاة الجنازة منذ قليل على الطالبة يارا طارق بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات في محافظة القليوبية، إثر إصابتها بازمة قلبية مفاجئة حيث خرج الجثمان من مسجد الفاروق عمر بالحي الترفيهي، وسط حالة من الحزن لفراق الطفلة وانهيار أسرتها، وتأثر المشيعين نظرا لكونها المفاجئ.

«يارا» تلميذة العبور كانت متفوقة

و قدم مدير إدارة العبور التعليمة التعازي لأسرتها، وقال إن الطالبة توفت أمس بعد عودتها من المدرسة نافيًا ما تداوله البعض أنها توفيت بسبب امتحانات الشهر.

سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة أصابت تلميذة العبور

وأوضح حسن جمعة مدير المدرسة، أن الطفلة يارا طارق رشدي 11 عاما تلميذة بالصف الرابع الابتدائي تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها في منزلها، وليس داخل المدرسة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلميذة بالصف الرابع الابتدائي وافتها المنية إثر تعرضها لأزمة قلبية بإحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وأعربوا عن تأثرهم بوفاتها سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.