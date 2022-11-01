انتشال 3 أشخاص من أسفل منزل منهار بالفيوم.. «كانوا بيدوروا على آثار»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من انتشال 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة، من عمق 30 متراً تحت الأرض، إثر انهيار منزل بقرية الغرق بحري بجوار الصهريج، حيث انهار المنزل عليهم و4 آخرين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، فيما تمكن الأهالي من إخراج الأربعة بينما فشلوا في إخراج الثلاثة الذين كانوا في الحفرة على عمق بعيد.

وينتشر رجال الشرطة في محيط المنزل المنهار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل انهيار المنزل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد انهيار منزل بداخله 7 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وخروج 4 واحتجاز 3 آخرين تحت الأنقاض.

كانوا على عمق 30 متر

وانتقلت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية إلى قرية الغرق بحري، موقع انهيار منزل، وتبينّ وجود 3 أشخاص أسفل الأنقاض في حفرة عمقها 30 متراً، وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشالهم جميعاً وهم على قيد الحياة.

الإسعاف تنقلهم للمستشفى

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التنقيب عن الآثار السبب

وكشفت المعاينة الأولية للمنزل المنهار، أنّ المنزل انهار نتيجة قيام أصحابه بمساعدة آخرين بالتنقيب عن الآثار أسفله.

كردون أمني حول المنزل

وفرضت قوات الشرطة كردون أمني في محيط المنزل المنهار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.