منذ مطلع 2022.. العالم يواجه كوارث مناخية والقارة السمراء الأكثر

يعد تغير المناخ من أسوأ الكوارث الطبيعية التي يواجهها العالم على مدار السنوات، بسبب استخدام الدول الصناعية المستمر للوقود الأحفوري، الذي يساهم بشكل كبير في إنتاج الانبعاثات الغازية التي تسبب ارتفاع درجات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى حدوث كوارث مناخية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف والحرائق وغيرها، وتؤثر بشدة على صحة الناس في جميع أنحاء العالم وتسبب في خسارة حياتهم.

مقتل أكثر من 500 و نزوح 1.4 مليون مواطن في نيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، في وقت سابق، أن فيضانات واسعة النطاق، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وأغرقت نحو 90 ألف منزلا تحت المياه، وأوقفت إمدادات الغذاء والوقود.

وأضافت أن الفيضانات، الناجمة عن هطول أمطار غزيرة عن المعتاد تتزايد منذ بداية الصيف الماضي، ضربت 27 ولاية من ولايات نيجيريا، وأدت إلى نزوح حوالي 1.4 مليون مواطن من منازلهم، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز.

واتخذت السلطات الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين من الفيضانات، كما ذكرت شركة الطاقة الكاميرونية، في شهر سبتمبر الماضي، أنها ستخرج المياه من سد لاجدو، الذي تسربت منه المياه، في سبتمبر وأكتوبر، بعدما بلغت سعة خزانها 91%.

مصرع 118 وتشريد الآلاف في السودان

وفي السودان، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في أغسطس الماضي، أن الفيضانات اجتاحت عددا من المناطق أدت إلى مصرع 118 شخصًا وإصابة أكثر من 100، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وذكرت الحكومة السودانية، أن الفيضانات تسببت في تشريد الآلاف، حيث هطلت أمطار غزيرة عادة بين شهري مايو وأكتوبر، مما تتسبب في حدوث أضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل،

وأعلنت حالة الطوارئ في 6 ولايات بسبب الأمطار الغزيرة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السودانية، في ذلك الوقت، من أن السيول المفاجئة تضرب أغلب الولايات السودانية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة، ضمن إجراءات اتخدتها السلطات السودانية للسيطرة على الوضع.

موريتانيا تعلن مقتل 4 وإجلاء مئات الأسر إلى مناطق آمنة

وفي موريتانيا ، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في أغسطس الماضي، مقتل 4 أشخاص جراء فيضانات شهدتها البلاد، وأدت إلى إنهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة.

وأخلت السلطات في مورتانيا مئات الأسر إلى مناطق آمنة، في إطار الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

مصرع 306 وتعبئة الجيش لدعم إجلاء المواطنين في جنوب إفريقيا

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات، في أبريل الماضي، أن فيضانات اجتاحت مدينة ديربان الساحلية، وأسفرت عن مصرع 306 أشخاص، ودمرت آلاف المنازل و140 مدرسة على الأقل.

واتخذت السلطات الإجراءات اللازمة، حيث جرى تعبئة الجيش في جنوب إفريقيا لتقديم الدعم الجوي اللازم في عملية إجلاء المواطنين الذين تضرروا جراء هذه الكارثة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مقتل 1355 شخص وتقديم تعويضات لأسر الضحايا في باكستان

وأعلنت السلطات في باكستان، في سبتمبر الماضي، أن فيضانات اجتاحت البلاد، وأدت إلى مقتل 1355 شخصا، ونزوح مئات الآلاف من منازلهم، كما أقام المواطنون حواجز في بعض أجزاء في باكستان لوقف منسوب المياه التي اجتاحت ما يقرب من ثلث البلاد بعد أسابيع من هطول الأمطار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 6.4 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني في المناطق التي دمرتها الفيضانات، كما دعت الأمم المتحدة إلى تقديم 160 مليون دولار كمساعدات.

وفي إطار الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الحكومة البكستانية، قالت السلطات إن الحكومة زادت المساعدات النقدية لضحايا الفيضانات إلى 70 مليار روبية باكستانية، وتشتري 200 ألف خيمة لإيواء العائلات النازحة.

مصرع 50 شخصا وتدمير منازل وجسور في الهند

أعلنت السلطات، في أغسطس الماضي، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في شمالي وشرقي الهند ارتفعت إلى 50 شخصا، وغمرت الفيضانات منازل عديدة وطرق وجسور في مناطق مختلفة من البلاد، وفقا لصحيفة «هندوستان تايمز».

صاعقة رعدية تقتل 5 نساء في اليمن

وشهدت اليمن في الأشهر الماضية هطول أمطار رعدية غزيرة، حيث لقيت 5 نساء حتفهن وأصيب 13 أخريات، في أغسطس الماضي إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء نسائيا في العاصمة صنعاء، وفقا لشبكة «العربية.نت».

عواصف رعدية تضرب فرنسا بعد أشهر من الجفاف

وأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية في فرنسا، في أغسطس الماضي، هبوب عواصف رعدية شديدة بعد أشهر من الجفاف، تتسبب في فيضانات وهطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من البلاد، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أكدت هيئة الأرصاد وقوع حالة تأهب في 13 منطقة أغلبها على سواحل المتوسط، وفي مدينة ليون وسط شرق البلاد.