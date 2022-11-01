المؤبد لصياد لاتهامه بقتل شاب لسرقة مركبته بالإكراه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثامنة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على صياد وبراءة اثنين آخربن بعد اتهامهم بمقتل شاب بإطلاق النيران عليه باستخدام «بندقية خرطوش»، كانت مع المتهم الأول في مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، من أجل سرقة دراجته النارية بالإكراه، وما إن رفض المجني عليه الانصياع لأمر المتهم الأول حتى أطلق النيران تجاهه فاستقرت في عنقه وسقط على الأرض غارقا في دمائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وليد محمد حسني الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي، في القضية المقيدة برقم 1964 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة، وبرقم 5263 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من «أحمد إ. إ.»، 33 عاما، صياد، و«مصطفى إ. م.»، 26 عاما، تاجر مواشي، محبوسين، و«محمد م. ا.»، هارب، وجميعهم يقيمون مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامهم بأنهم في يوم 30/6/202 بدائرة مركز المطرية قتلوا المجني عليه «محمود أحمد محمد الصاوي الشناوي»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

إطلاق النار على المجني عليه

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» بحوزة المتهم الأول، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وأشهر المتهم الأول في وجهة السلاح الناري حوزته لإرغامه على الترجل عن دراجته النارية، وما إن رفض المجني عليه الانصياع إلى طلبهم حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته، فاستقر بيمين عنقه وسقط على أثره أرضا مضرجا بدمائه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث رفقته بمسرح الجريمة.

سؤال شهود العيان

وبسؤال «سعد م ز»، 30 عاما، عامل وصديق المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، أكد أنه حال تواجده ليلا صحبة المجني عليه بمحل الواقعة، يجلسان على دراجته النارية، تفاجأ بقدوم المتهمين نحوهما، وأشهر المتهم الأول في وجههما «بندقية خرطوش»، مرغما إياهما على الترجل من الدراجة النارية، ما بث الرعب في نفسه وصديق آخر لهم، فما كان منهما أن امتثلا لمطلبهم، فيما تشبث المجني عليه بالدراجة النارية رافضا الرضوخ لمطلبهم، فما كان من المتهم الأول إلا أن أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته فاستقر في عنقه فسقط المجني عليه غارقا في دمائه.