مصادر حكومية: فاتورة تنظيم «قمة المناخ» تتحملها الأمم المتحدة وشركاء دوليون

على أكمل وجه وتحولت بفضل المشروعات الصديقة للبيئة مدينة السلام التى ستستضيف ضيوف القمة فى السادس من الشهر الجارى إلى مدينة خضراء مستدامة.

وأكدت مصادر حكومية أن استضافة مصر مؤتمر المناخ لن تكلف موازنة الدولة أى أعباء، سواء فى ما يخص استضافة الوفود الأجنبية أو المصرية، وكذلك الحجوزات الخاصة بالإقامة فى فنادق مدينة شرم الشيخ وتذاكر الطيران والإقامة.

وشدّدت المصادر على أن الأمم المتحدة وعدة شركاء دوليين فى مقدمتها الاتحاد الأوروبى، ستتحمل التكاليف الخاصة باستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، الأمر الذى لن يثقل معه كاهل موازنة الدولة المصرية.

وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتحمّل الأساسى والمسئول الأول عن التنظيم والتكلفة المادية واستضافة الوفود، فى ما يخص استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 هما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى. وفى ما يخص الحجوزات الخاصة بضيوف المؤتمر، لفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تكون التكلفة المادية مسئولية شركات خاصة عالمية ومصرية، باعتبارها راعية للمؤتمر.

150 مليون جنيه من «UN» والاتحاد الأوروبي.. ومسئولة بـ«الأمم المتحدة»: الدنمارك وسويسرا تمولان القمة

وقالت فاطمة الزهراء يس، مسئولة الاتصال والإعلام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى تصريحات صحفية لها، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى وسفارتى الدنمارك وسويسرا ومؤسسة المناخ الأفريقى وقعت مشروعاً جديداً بقيمة 6.2 مليون دولار «150 مليون جنيه مصرى» لدعم استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف COP27 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الذى سيُعقد فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 فى شرم الشيخ نهاية هذا العام.

وأوضحت مسئولة الاتصال والإعلام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن المشروع يستقطب شركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والقطاع الأكاديمى لتعزيز العمل على التغيّر المناخى ودعم جهود فريق رئاسة المؤتمر المصرى فى تنظيم واستضافة هذا الحدث المهم. فيما يساند هذا المشروع ترؤس مصر مؤتمر المناخ COP27 وعملها على تنفيذ قرارات اتفاقية باريس للتغير المناخى عبر عدد من الأنشطة المدرجة على لائحة الأوليات، كالطاقة المتجددة والتأقلم مع التغيّر المناخى والأمن المناخى.

مصادر حكومية: رعاة من القطاع الخاص يتحمّلون تكاليف الإقامة والطيران للوفود المشاركة

ومؤتمر الأطراف COP27، هو أكبر مؤتمر حول موضوع التغير المناخى فى العالم، ويستقطب المشروع الجديد شركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والقطاع الأكاديمى لتعزيز العمل على التغير المناخى ودعم جهود فريق رئاسة المؤتمر المصرى فى تنظيم واستضافة هذا الحدث المهم.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ COP27 هذا العام نيابة عن أفريقيا، فى إطار اعتزازها بالدور الريادى لها فى القارة الأفريقية، وستُمثل مصر أفريقيا فى تقديم حلول تتناسب مع حجم التحديات التى تواجهها، فى الوقت الذى تأتى فيه قضايا المناخ على رأس التحديات التى تواجه العالم حالياً، ومصر تضع قضية تغير المناخ فى مقدمة جهودها، نظراً لموقعها فى قلب أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ.

ومن المنتظر أن تشهد قمة شرم الشيخ تنفيذ توصيات مؤتمر COP26 المتعلقة بتعهدات الدول الصناعية الكبرى «التى تتسبّب فى نحو 80% من الانبعاثات» بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمواجهة أزمة المناخ، وهى التعهدات التى لم يتم الوفاء بها على نحوٍ كامل حتى اليوم.