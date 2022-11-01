إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث ووجود مصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي بدائرة المركز، ووجود مُصابين.

وبالفحص تبين اصطدام دراجتين ناريتين، ما أدى إلى إصابة كل من «ا. م» 27 عامًا، مُصاب باشتباه كسر في الذراع، و«م. ع. ا» 29 عامًا، عامل، مُصاب بكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ويقيمان بذات الناحية.

نقل المصابين للمستشفى

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.