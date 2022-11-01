سعر الإسترليني اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في نهاية تعاملات البنوك

تباين سعر الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وفيما يلي، نقدم سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بعد ساعات الإغلاق، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء بنحو 27.86 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 27.99 جنيه.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في أكبر بنكي حكوميين في مصر، حيث سجل في الأهلي نحو 27.45 جنيه للشراء، 27.87 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر جاء سعر الصرف والشراء، إذ سجل سعر البيع 27.83 جنيه، و27.51 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 2022

في نهاية التعاملات المسائية للعملة الانجليزية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ذكرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك أسعار الصرف على النحو التالي.

جاء آخر تحديث لأسعار العملات للمصرف المتحد، جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم سجل نحو 27.51 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 27.84 جنيه.

سجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس وسجل سعر الجنيه الإسترليني نفس سعر أمس، ليسجل نحو 27.68 جنيه للشراء، و28.04 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 27.68 جنيه للشراء و28.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 27.55 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 27.87 جنيه.

وعبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء العملة الأجنبية، ليسجل نحو 27.6 جنيه، وبينما ارتفع سجل سعر البيع ليسجل نحو 27.99 جنيهًا.