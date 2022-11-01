قصواء الخلالي: القمة العربية الـ31 بالجزائر تشهد الكثير من النتائج الإيجابية

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على انطلاق فعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية، قائلة: إن هذه القمة تعقد بمشاركة مصرية رئاسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى الجزائر لحضور القمة، وهذه القمة يعول عليها بشكل كبير في المجريات الحالية».

النتائج الإيجابية والحلول للمشكلات

أضافت «الخلالي»، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «هذه القمة قد تصل إلى الكثير من النتائج الإيجابية، والحلول للمشكلات العالقة بالوطن العربي، فلدينا متعلقة بمحطات اقتصادية، وقضايا أمنية وسياسية، وغير ذلك من ملفات ستكون مطروحة، وسيكون هناك تواصل وتفاعل بين القادة والزعماء على اتخاذ الكثير من الإجراءات التي ستستهدف المصلحة العامة العربية».

لقاء الرئيس السيسي بسكرتير الأمم المتحدة

وتابعت الإعلامية: «الرئيس السيسي التقى اليوم أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر، وكان هناك ترحيب مشترك، وتأكيد حرص مصر على مواصلة التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، وكان هناك تأكيد من الأمم المتحدة ممثل في السكرتير، الحرص على التعاون مع مصر، وسعي مصر الدؤوب في قضايا مختلفة، على رأسها قضية المناخ والحديث عن قمة المناخ في شرم الشيخ، وكانت مصر من أوليات الدول الملتزمة بما يتعلق بقضية المناخ وضوابط الحفاظ على المناخ».