نائب محافظ البحيرة: مبادرة مجتمعية لطرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%

أعلنت محافظة البحيرة عن طرح مبادرة مجتمعية لطرح السلع بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك خلال اجتماع في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، للتأكيد على ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

مراقبة الأسعار في أسواق البحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والعمل على ضخ السلع والمنتجات باستمرار، وكذلك عدم الزيادة في الأسعار، مشيرة إلى توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع.

وأشارت «بلبع» أن الهدف الرئيسي من تكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة، هو تحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحفاظ على استقرار حركة السوق، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

ضبط الأسعار في الأسواق

وتناول الاجتماع نقاشا وحوارا تفاعليا مع عدد من كبار الموردين والتجار ورجال الأعمال حول سُبل تعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تضافر الجهود، كما تم مناقشة تكثيف أوجه التعاون مع كافة الجهات والقطاعات ووضع آليات لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حيث تم تبني مبادرة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة خصم من 20 إلى 30%.

يأتي ذلك بالتنسيق بين عدد من رجال الأعمال وكبار التجار والموردين ورؤساء الشُعب بالغرفة التجارية، وذلك في المواقع التي تشهد رواجًا ونسب تردد كبيرة من المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

إتاحة السلع بأسعار مخفضة

وتهدف المبادرة لإتاحة السلع على نطاق واسع بأسعار تنافسية مخفضة وتحقيق رواج وسيولة في حركة بيع السلع الغذائية بما يخدم مصلحة المواطنين.

كما ذكرت نائب محافظ البحيرة أن هناك توسع في فتح المنافذ وتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بالأسعار الاقتصادية المخفضة، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار أو نقصان في السلع.