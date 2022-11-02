إصابة طالب سقط من الطابق الثالث بجامعة الجلالة.. ورئيسها يرافقه للمستشفى

شهدت جامعة الجلالة إصابة طالب اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، وجرى نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لتلقي العلاج.

البلاغ بالحادث ومرافقة رئيس الجامعة للطالب المصاب

وكان مرفق إسعاف السويس، قد تلقى بلاغا بحادث سقوط أحد الطلاب ويدعى زياد محمد عبدالمطلب نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، بجامعة الجلالة بالسويس وجرى الدفع بسيارة إسعاف مجهزة، حيث تبين إصابته بكسور متفرقة بالجسم، وفقد الوعي، ونقل المسعفين الطالب إلى المستشفى ورافق الطالب المصاب، الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، للاطمئنان على حالته الصحية.

رئيس الجامعة: نقل الطالب لمستشفى بالقاهرة

وقال الدكتور محمد الشناوي إن الطالب الذي تعرض للحادث اليوم سقط من الطابق الثالث وإن الجامعة تتابع حالته الصحية داخل واحدة من أكبر المستشفيات بالقاهرة، مع وجود ممثل عن الجامعة مع أسرة الطالب لمتابعة حالته أولا بأول.

تعامل الفريق الطبي بالجامعة مع حالة الطالب المصاب

وأوضح الدكتور الشناوي في تصريحات صحفية، أن الفريق الطبي بالجامعة تعامل باحترافية مع حالة الطالب، وحافظ على استقرار حالته الصحية حتى وصوله إلى المستشفى والتي استغرق الوصول إليها قرابة ساعتين.

وأصدر اتحاد طلاب جامعة الجلالة بيانا أعرب فيه عن تمنياته بالشفاء العاجل للطالب زياد محمد عبدالمطلب إثر تعرضه لحادث سقوط من علو في مبنى كلية العلوم الإدارية.

الكاميرات تؤكد السقوط بسبب اختلال التوازن

وأكد اتحاد الطلاب أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة كان السقوط غير المقصود نتيجة اختلال في توازن الطالب، وجرى نقله إلى المستشفى الجوي التخصصي برفقة رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي.

الشهود العيان: الطالب انزلقت قدماه وسقط بسبب اختلال توازنه

وفي السياق ذاته أفاد شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة أن الطالب كان رفقه 2 من زملائه، في طريقهم لنزول الدرج، وبدلا من النزول مترجلا تزحلق على «ترابزين» الدرج، فاختل توازنه وسقط.