وزير الدفاع يشهد مشروع «صمود 2» لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (صمود–2)، الذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم أوجه الدعم كافة لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لتنفيذ المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمـد زكي، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ المهام التي توكل إليهم، وأثنى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع.

وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه العناصر المنفذة للمشروع، ما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، التي تضمّنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للوحدات كافة أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.