حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الدلو قوة حدس تقودها للإحساس بالأشياء والتنبؤ بها قبل حدوثها، ما يجعلها هادئة لا تتفاجئ عند وقوع المصائب خاصة أو الأحداث أو التصرفات الغريبة غير المتوقعة من المحيطين بها، وهي ذكية جدا تعرف كيف تدير الأمور المختلفة، وتكره أن تقيد نفسها وتحب الحرية كثيرا والانطلاق وترفض القيود التي يفرضها عليها الأهل أو الحبيب، وتتمرد عليها، ما يجعلها في صدام معهم معظم الأوقات، وتحب العلاقات المليئة بالصدق والإخلاص والصراحة والوضوح، وهي تحافظ على ممارسة طقوس يومها بشكل جيد وتعطي كل ذي حقا حقه.

وفيما يلي، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزلك الثاني وهو ما يتطلبك منك الهدوء ومراجعة خطواتك جيدا، وعدم إنفاق أموالك إلا فيما يفيد وأنت في حاجة له بالفعل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان لمواليد برج الدلو اليوم والوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على اللباقة في الحديث والحرص عند التعامل مع الأصدقاء والمحيطين بك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.