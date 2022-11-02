انطلاق المؤتمر التأسيسي لمبادرة «حلوان باللون الأخضر» السبت المقبل

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مبادرة «حلوان باللون الأخضر»، مؤتمرها التأسيسي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 11 صباحاً، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورموز المجتمع والمواطنين من أبناء حلوان وخارجها.

وتهدف المبادرة إلى إعادة الحياة لمناطق حلوان المختلفة التي كانت في الماضي مشتى ومشفى عالمي نظراً لتميزها بالحدائق والمتاحف وكابيرتاج حلوان واحتوائها على عدد من القصور والمباني الأثرية والتاريخية وشوارعها الواسعة وجوها الخلاب.

وأضاف في بيان، أن المبادرة التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحالها للتنفيذ إلى كل وزيرة البيئة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تطرح معالجة المشكلات التي تفشت في حلوان على مدى العقود الماضية وأثرت على بيئتها الصحية وتركيبتها السكانية وحولت الكثير من مناطقها إلى ضواحي عشوائية تعاني من الإهمال واللامبالاة.

مبادرة حلوان باللون الأخضر تزامنا مع مؤتمر المناخ

وأكد: «جاءت المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الحياة في حلوان تزامناً مع مؤتمر المناخ الذى سيعقد في شرم الشيخ في غضون أيام».

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يقوم حاليا وبالتعاون مع القيادات التنفيذية في حلوان وعلى رأسها حي حلوان بتنفيذ مشروعين بحثيين أحدها للوقوف على مصادر المياه الجوفية التي تهدد المنشآت في حلوان وكذلك مصادر المياه الكبريتية في كابيرتاج حلوان ومنطقة عين حلوان، ومشروع آخر لدراسة تلوث الهواء والتربة في منطقة حلوان وذلك بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا المصرية.

استضافنا مؤتمر التغييرات المناخية

في نفس السياق كان المعهد، استضاف مؤتمر «التغيرات المناخية ودور المجتمع المدني في زيادة الكساء الأخضر.. زراعة الأسطح وأشجار المورينجا»، مطلع الشهر الجاري والذي نظمته مديرية زراعة القاهرة، بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري تماشيا مع استعداد الدولة لمؤتمر COP27 وبحضور قيادات مبادرة حلوان باللون الأخضر ومحافظة القاهرة وقيادات من وزارة الزراعة والتضامن وقيادات مجتمعية من محافظة القاهرة.