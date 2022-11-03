حبس المتهمين بقتل مزارع لتقديمه قربانا لاستخراج كنز أثري في سوهاج 

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل مزارع لتقديمه قربانا لاستخراج كنز أثري في سوهاج، ووجهت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والاستماع إلى أقوال أهلية المجني عليه.

وكان رجال الشرطة في سوهاج، كشفوا لغز واقعة العثور على جثة مزارع مقتول، وجرى ضبط المتهم بعد هروبه إلى محافظة الإسكندرية، واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل جريمة سوهاج

أما عن تفاصيل الواقعة التي دارت أحداثها في محافظة سوهاج، فكانت بدايتها بلاغ إلى رجال الشرطة في سوهاج من أحد الأشخاص يفيد العثور على جثة نجله مقتولا في مدق جبلي عقب تغيبه عن المنزل، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة انتقلوا على الفور إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أن المجني لقي مصرعه متأثرًا بعيار ناري، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة.

وباستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف التحريات من قبل رجال الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل مقيم بدائرة مركز سوهاج، وهرب للاختفاء في محافظة الإسكندرية عقب تنفيذ الجريمة، وفور تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية جرى استهدافه وضبطه.

وأمام رجال الشرطة، اعترف المتهم بما نسب إليه، وأضاف أنه اتفق مع شخص آخر على تنفيذ الجريمة، وتم ضبطه، كما اعترف بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته لاعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار.

واعترف المتهمان باستدراج المجني عليه واصطحابه بواسطة دراجة نارية إلى مكان العثور عليه، وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشادهما التوصل إلى السلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

يقول المحامي حازم محمد، لـ«الوطن»، إن جريمة مقتل مزارع سوهاج وفق أدلة الاتهام المسندة من النيابة العامة، هي جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، وعقوبتها هي الإعدام شنقًا.

وأضاف حازم، أن قانون العقوبات أولى الحفاظ على حياة الأفراد اهتمامًا بالغًا، وكذلك صون أموالهم وأعراضهم، ومن يرتكب أي جريمة من تلك الجرائم المروعة ينال عقابه وفق القانون.