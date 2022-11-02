لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية تشعل انتخابات العاملين بـ«كهرباء القاهرة»

اشتعلت المنافسة بين مرشحي انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، في نادي الكهرباء بالساحل، بعد تداول عدد من مرشحي شركة جنوب القاهرة بين العاملين بالشركة، لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية.

وحصلت «الوطن» على نسخة منها، مدون في البند التاسع منها ما يلي: «تؤول أموال الجمعية عند حلها (اختياريا أو قضائيا) إلى إحدى الجهات الآتية: جمعية الحج والعمرة للعاملين والمحالين إلى المعاش لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، المقيدة برقم 6633 بتاريخ 2006 بمحافظة القاهرة».

لم يتم فصل مستحقات العاملين بجنوب

وقال العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن هذا البند الذي جرى اكتشافه في اللائحة الخاصة للجمعية يظلم العاملين بجنوب، موضحين أنه عندما كانت شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء كان لها صندوقا، وبعد أن إنشاء شركة شمال لم تفصل مستحقات العاملين بجنوب، البالغ عددهم ما يقرب من 15 ألفا و500 عامل، عن مستحقات العاملين بشمال، البالغ عددهم ما يقرب من 11 ألف، إضافة إلى أنه لم يتم أيضا فصل العاملين بشركة الخدمات الطبية التي أنشئت مؤخرا.

حقوق وأموال واشتراكات العاملين بجنوب

وأوضح العاملين بجنوب القاهرة، أنه بناء على البند 9 باللائحة، تذهب أموال الصندوق بالكامل لشركة شمال، وتؤدي إلى ضياع حقوق وأموال واشتراكات العاملين بجنوب.

البند موجود من عام 2013 ووافق علية أعضاء مجلس الإدارة من الشركتين

وأكد مصدر مسؤول بجمعية الرعاية الاجتماعية لـ«الوطن»، أن الهدف من إثارة هذا الموضوع الآن هو عمل احتقان بين عمال شركتي شمال وجنوب القاهرة، لتوزيع الكهرباء، لافتا إلى أن هذا البند موجود من عام 2013، ووافق عليه أعضاء مجلس الإدارة من الشركتين.

وأشار المصدر إلى أن قانون الجمعيات الاهلية طالب الجمعيات بتوفيق أوضاعها، وحدث ذلك على أساس أن شمال وجنوب القاهرة شركة واحدة، منوها إلى أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية من الشركتين، ويوجد مكتب للجمعية بجنوب القاهرة، وبه عاملين تابعين لها، وتقدم الخدمات للجميع؛ لأنهم تابعين لشمال وجنوب.

100 مليون جنيه رصيد الجمعية

وأوضح المصدر أن رصيد الجمعية الحالي لخدمة أعضائها بلغ 100 مليون جنيه، بعد أن كان 30 مليون جنيه فقط في عام 2016، لافتا إلى أنه جرى صرف 300 مليون جنيه لحالات الوفاة خلال جائحة كورونا للعاملين بشمال وجنوب القاهرة، مؤكدا أن الانتخابات الحالية تجري بين مرشحين من الشركتين.