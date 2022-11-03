13 معلومة عن رجاء عبده في ذكرى ميلادها.. «البوسطجية اشتكوا» أبرز أغانيها

103 أعوام مرت على ميلاد الفنانة رجاء عبده، التي تعد من الرعيل الأول لجيل المطربات اللاتي اقتحمن مجال الفن في بدايات القرن الماضي، وحققت في بداية انطلاقها نجاحًا مدويًا، ولكنها تراجعت بعد ذلك بسبب زواجها وإنجابها، وبعد عودتها مجددًا لم تحقق النجاح ذاته التي كانت تأمله.

وفي ذكرى ميلاد رجاء عبده، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المتوفرة عنها من خلال صفحات السينما المتخصصة، خلال السطور التالية:

من أشهر المطربات في بداية القرن الماضي

- من مواليد 3 نوفمبر عام 1919، وفي روايات أخرى أن تاريخ ولادتها يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ في حي شبرا بالقاهرة.

- اسمها الحقيقي اعتدال جورج عبدالمسيح.

- أحبت الفن من والدها الذي كان عاشقًا للاستماع إلى الموسيقى، ويجيد العزف على العود.

- تعرّف والدها على الموسيقار داوود حسني، ما سهلّ عليها العمل في هذا المجال من خلال محطة فؤاد الأهلية.

أول أفلام رجاء عبده عام 1937

- اشتهرت في بدايتها بحفظ الطقاطيق والموشحات.

- ازدادت رقعة شهرتها بعد افتتاح الإذاعة عام 1934، وتقديمها أغنيات ناجحة منها «يا سلام سلَم على جمالك».

- عام 1937 دخلت إلى عالم السينما، من خلال أول أفلامها «ما وراء الستار»، مع عبدالغني السيد، تحية كاريوكا، عبدالسلام النابلسي، تأليف وإخراج كمال سليم.

- قدمت نحو 13 فيلمًا، أبرزها «صرخة في الليل، ممنوع الحب، الأبرياء، ليلة الحظ، رجاء، المظاهر، الحب الأول، أصحاب السعادة، بياعة اليانصيب، ورد شاه، ليت الشباب».

- بعد فيلم «حبايبي كتير» عام 1950، اختفت رجاء عبده عن الساحة؛ إذ لم يحقق النجاح المطلوب، وخسرت بسببه كثيرًا من الأموال، باعتبارها منتجة الفيلم.

- تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني، وأنجبت، ولم يدم الزواج كثيرًا ووقع الانفصال بعد نحو 8 أعوام.

- عادت بعد سنوات للفن عام 1970 بفيلم «كباريه الحياة» مع فريد شوقي ومها صبري، لتختفي بعد ذلك بشكل نهائي.

- من أشهر أغنياتها «البوسطجية اشتكوا، آن الآوان، هيحبني وأشغل قلبه، ياللي فوت المال والجاه، حبايبي كتير يحبوني، اشهدوا يا ناس، عنيا بتضحك وقلبي بيبكي»

- توفيت يوم 13 يناير عام 1999.