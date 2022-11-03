مصرع موظف وزوجته وطفليهما في حريق منزل بالشرقية

لقي موظف وزوجته وطفليهما مصرعهم، إثر نشوب حريق داخل منزلهم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

إخطار بحريق داخل شقة سكنية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد تلقى القسم بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الزقازيق، ووجود أشخاص بداخلها.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم أول الزقازيق والحماية المدنية لمباشرة الواقعة السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن التهام النيران للشقة ومحتوياتها، ووفاة صاحب الشقة محمود المحال، فني بالسكة الحديد، وزوجته وطفليهما.

نشوب حريق بسبب ماس كهربائي

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وامتداد ذلك لماسورة غاز، ما أدى لاشتعال النيران في جميع أرجاء الشقة، وعدم قدرة الضحايا على الخروج، وتوفوا في أحضان بعضهم.

وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن.