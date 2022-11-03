عروض للبريطانيين لقضاء الشتاء في مصر.. الشهر بـ650 جنيه إسترليني فقط

كشفت الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي، المتخصصة في الشأن البريطاني، تفاصيل العروض المتاحة للبريطانيين لقضاء فصل الشتاء بمصر، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تضرب بريطانيا وأوروبا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الأسر والعائلات البريطانية تواجه مشكلات كبيرة بسبب أزمة الطاقة في أوروبا، مشيرة إلى أن شركة سياحية طرحت حلا غير مسبوق لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ عرضت قضاء شهر كامل في مصر تحديدًا في منتجع الغردقة مقابل 650 جنيه إسترليني فقط، ما يعادل 17800 جنيه مصري، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن البريطاني 900 جنيه استرليني شهريًا، مقابل إمدادات الطاقة.

العرض يشمل الإقامة الكاملة

وأشارت أن المواطن يدفع أكثر من هذا المبلغ مقابل الحصول على الطاقة فقط مشيرة إلى أن العرض يشمل الانتقالات والاقامة الكاملة بـ 3 وجبات يومية والوجبات الخفيفة بالاضافة إلى الانتقالات الداخلية والمشروبات وغيرها، مما يعتبر أوفر للمواطن البريطاني حيث تعتبر هذه الأسعار مذهلة ورخيصة بالنسبة لما ينفقه مقابل الطاقة ومصاريف المعيشة في بريطانيا.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن البريطاني ينفق 900 جنيه إسترليني، ما يعادل 25 ألف جنيه مصري، مقابل الحصول على الطاقة فقط، بالإضافة إلى إنفاقه على طعامه وشرابه وانتقالاته، مشددة على أن عروض قضاء الشتاء في مصر أوفر بكثير للبريطانيين.