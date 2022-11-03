القبض على مدير مخزن بالجيزة بتهمة الاتجار بالسلع المدعمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 2638 «طن أرز أبيض – عدس – مكرونة – ملح» معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود وزارة الداخلية في المحافظات

- ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية لتجميعه كمية قدرها 30 طن أسمنت وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

- ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية لتجميعه كمية قدرها 20 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

- ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج لتجميعه كمية قدرها 5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

- ضبط مالكة مخبز بلدى بمحافظة الشرقية لتصرفها فى كمية قدرها 12,15 طن دقيق بلدى مدعم مستندى بالبيع فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر.

- ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها 68000 لتر مواد بترولية سولار و بنزين للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

- التلاعب بمنظومة الأرز وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 42 قضية بمضبوطات بلغت 369,780 طن أرز شعير.

- ضبط 4,2 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن عنبر مستأجر لحفظ السلع الغذائية بداخل إحدى الثلاجات بمحافظة القليوبية.

ضبط 3,6 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن عنبر مستأجر لحفظ السلع الغذائية بداخل إحدى الثلاجات بمحافظة القليوبية.

- ضبط 51 طن سمسم بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للتغير في الخواص والإصابة الحشرية ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن شركة للتعبئة والتخزين بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

متابعة حجب السجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً مجهولة المصدر عن ضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 5853 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.