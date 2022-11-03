سقوط «مستريح الأدوات الصحية» في الإسكندرية بعد الاستيلاء على 3 ملايين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، بعد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

الاستيلاء على 3 ملايين من المواطنين

بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب افتضاح أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

ضبط مستريح الأداوات الصحية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.