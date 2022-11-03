ضبط 3 أشخاص يروجون عملات نقدية مزورة على صفحة بـ «الفيس بوك»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تروج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة «مقلدة».

ضبط المتهمين

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظتي القاهرة والبحيرة، مسئولين عن إدارة تلك الصفحات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم عددًا من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر باعتبارها أوراق مالية مزورة و3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتوائها على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تسليم العملات المزورة للعملاء

وبمواجهتهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامي في النصب على راغبي شراء تلك العملات المقلدة، واعترفوا بتسليم تلك اللفافات للعملاء واستلام مقابلها من المبالغ المالية الصحيحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.