تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: COP 27 يتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة

قالت الدكتورة شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إنّ قضية المناخ أصبحت من الأولويات من أجل المستقبل، ويتطلع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27 إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغييرًا حقيقيًا على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

جمعية تنمية وطن

وأضافت «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار DMC: «من هنا، كان دورنا لتأسيس تحالف القوى المدنية من أجل المناخ حتى يكون لنا صوت يصل لكل دول العالم»، مشيرةً إلى أن جمعية تنمية وطن أسس التحالف، بالإضافة إلى مؤسسة مناخ أرضنا ومركز خدمات التنمية.

المؤسسات المشاركة في التحالف

وتابعت منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: «بدأت مجموعة من الجمعيات الأهلية الانضمام للتحالف مثل جمعية صوت طلاب مصر وجمعية عين البيئة وجمعية تنمية السياحة بدهشور ومؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية ومؤسسة صلاح الدين أحمد للتنمية ومؤسسة ازرع شجرة وجمعية بيئة بلا حدود ومؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة وجمعية حواء، وكل هذه الجمعيات لديها صفة مراقب بالأمم المتحدة».