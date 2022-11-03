«الزراعة»: انطلاق أعمال مشروع «إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية»

انطلقت فعاليات ورشة العمل الأولى لمشروع «إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO يمثلها الدكتور نصر الدين حاج الأمين، بقاعة مركز معلومات التغيرات المناخية، مركز البحوث الزراعية.

انطلاق أعمال مشروع إكثار و تشجيع البذور والهجن المحلية

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

تحقيق أقصى استفادة من الإرشاد بالمواقع والحقول الإرشادية

تضمن برنامج الورشة الكلمة الافتتاحية لكلا من الدكتور عادل عبد العظيم، والدكتور نصر الدين الحاج، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، تعقب ذلك جلسة مطولة مع الدكتورة وهبة الجزار رئيس البرنامج الوطني لطرح أهداف ومحاور وخطوات المشروع تلاها كلمة الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإرشاد الزراعي بهدف تحقيق أقصى استفادة من الإرشاد بالمواقع والحقول الإرشادية ومتابعة الباحثين لكل المواقع والتعريف بالمحاصيل والهجن المحلية الجديدة.

وحضر أعضاء البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر وممثلين عن الجامعات المصرية والإدارة العامة للزراعة المحمية وعدد من أصحاب المشاتل ثم فُتح باب النقاش الباحثين وأصحاب المشاتل والمزارعين.