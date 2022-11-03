بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 اتجاه العلمين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية تلقى إخطارا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 70 اتجاه العلمين الطريق الصحراوي، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بوادي النطرون التخصصي، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: عمر إبراهيم علي، 28 سنة، مقيم كوم حمادة، محمود وحيد عبد العاطي، 23 سنة، مقيم العامرية، علاء الدين أحمد، 26 سنة، مقيم الغربية، محمود أحمد محمد، 26 سنة، مقيم الغربية، حسيني محمد حسيني، 54 سنة، مقيم الجيزة، حسن ماجد حسن، 24 سنة، فتحي غازي محمد، 22 سنة، مقيم العامرية، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون لتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.