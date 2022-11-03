رئيس الوزراء: نحرص على التواصل مع المستثمرين لتذليل أي معوقات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة» للاستشارات المالية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسؤولي عدد من الجهات.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الفاعل مع المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الخصوص، وذلك بهدف تذليل أية معوقات قد تواجههم، ومن ثم دفع الاستثمار في مختلف القطاعات، من أجل تحقيق التنمية، وزيادة مُعدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور أحمد هيكل، أبرز استثمارات شركة "القلعة" للاستشارات المالية، في إطار حرصها على تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، كما تطرق إلى خطط الشركة فيما يتعلق بالتوسعات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأوضح هيكل أن شركة "القلعة" قامت منذ نشأتها عام 2004 بتأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية، في قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، وصناعة الأسمنت، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة وصناعة الأغذية، والتعدين، والطباعة والتغليف، والبناء والتشييد، ومعالجة المخلفات، والصناعات الطبية، وكذا الكيماوية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتشغيل أكثر من 17 ألف موظف وعامل من خلال شركاتها التابعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة"، أنها نجحت مؤخراً في إقامة عدد من المشروعات الجديدة، ليبلغ عدد الشركات التي أنشاتها القلعة 43 شركة حالياً، إلى جانب تطوير نحو 39 شركة قائمة لتصبح من أبرز الكيانات الرائدة على الساحة الإقليمية، برغم التحديات الاقتصادية، موضحاً أن هذه المشروعات الجديدة أضافت الآلاف من فرص العمل.

كما أشار هيكل إلى أن شركة "القلعة" تُمارس منذ تأسيسها دوراً مجتمعياً واسع النطاق لإيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية في خدمة المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.

وعرض الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "القلعة" للاستشارات المالية، خلال الاجتماع، موقف عدد من المشروعات التي تقوم الشركة بدراسة تنفيذها في الوقت الراهن، في عدد من الصناعات الاستراتيجية.