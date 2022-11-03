تفاصيل حادث الطريق الصحراوي بالجيزة.. 3 مصابين في انقلاب دراجة نارية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الحادث، التي ورد لمسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالكيلو 35 اتجاه القاهرة ووجود مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج لخطورة حالتهم.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة للتحقيق.

إرشادات للسائقين أثناء القيادة

وجه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، لـ«الوطن»، عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.