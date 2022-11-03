«الوطن» ترصد رحلة أكبر تجمع تنموي في مصر.. التحالف الوطني «إيد بتبني» (ملف خاص)

بدأ التحالف بفكرة، ثم تحولت الفكرة إلى حقيقة مع انطلاق أكبر تجمُّع تنموى فى مصر مصر مارس الماضى، بعد سلسلة من الجلسات التحضيرية بين ممثلى 24 كياناً من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المتخصصة فى العمل الخيرى والتنموى.

قديماً، كانت جهود المجتمع المدنى حاضرة، لكنها كانت تعانى من عدم التنسيق وسوء التوزيع وغياب التخطيط العلمى، إلا أنه مع إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تعاظمت الجهود، وأصبح «الخير» يصل إلى أصحابه بعدالة توزيع، ولا يقتصر على دعم مالى أو مواد غذائية، لكنه يتنوع بين خدمات للأهالى وفرص عمل وأنشطة ثقافية واجتماعية، بالتكامل مع مؤسسات وأجهزة الدولة، بهدف إحداث تغيير حقيقى فى حياة المواطنين.

خرج التحالف الجديد إلى النور، واستطاع خلال فترة قصيرة أن يصل إلى كل محافظة فى مصر، من أسوان والنوبة وشلاتين إلى الإسكندرية ومطروح ومدن القناة، من خلال شبكة من المتطوعين وخطط مدروسة لتحقيق التنمية الشاملة، لا تنفصل عن خطط الدولة وتوجهاتها، ليكون «طاقة نور» فى مصر.