تشييع جثمان معلمة توفيت في انقلاب سيارة بقنا.. لحقت بزميلتها وتركت 4 أطفال

شيع المئات من أهالي مدينة نجع حمادي، جثمان معلمة تدعى عبير عز فؤاد، 35 عاما، إلى مثواها الأخير لتلحق بزميلتها وسط حزن يسيطر على الجميع.

وعانت الراحلة قبل وفاتها من آثار حادث انقلاب سيارة الشهر الماضي على طريق دار السلام في محافظة سوهاج، وخضعت لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

حزن في نجع حمادي على فراق معلمة

وقال كامل محمد، أحد أهالي مدينة نجع حمادي، إن المعلمة عبير رحلت إلى ربها وتركت خلفها 4 أطفال صغار من بينهم رضيع عمره 6 أشهر، مؤكدًا أن الجميع شهد لها بحسن الخلق والأخلاق الحميدة.

وكانت الراحلة تعمل في مدرسة خاصة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ولفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم، متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب سيارة كانت تقل عددًا من المعلمات في طريقها من نجع حمادي بقنا إلى سوهاج الشهر الماضي.

أحدث الواقعة منذ شهر

وتعود أحداث الواقعة إلى 4 أكتوبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة تستقلها 14 معلمة واصطدامها بعمود إنارة، أسفر عن مصرع معلمة وإصابة 13 آخرين.

وتبين أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة.