ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على طريق البحر الأحمر

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مصابي حادث سوهاج حيث اصطدم سيارتين «ميكروباص» معا بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وأصيب كل من: سيف محمود حسن، ومروة عبدالفتاح سليم، وأحمد حسين محمود، وعوض أبو العز إبراهيم، وأميرة أحمد حسين، ومؤمن حلمي شحاتة، ومحمد فتحي عبدالفتاح، وحسين أحمد علي، وياسر محمد أحمد، ومؤمن أحمد الصغير، ومحمود عبدالرشيد صدقي.

أسماء مصابي حادث سوهاج

كما أصيب في الحادث: محمود حسن محمد، محمد جمال أحمد، ومحمد رفعت أحمد، إبراهيم رمضان إبراهيم، وعلي السيد عبدالرحيم، محمد أحمد محمد، وأبانوب سمري عبدالشهيد، وبسمة فكتور مجدي، ومحمد فهمي ثابت، وندى صدام السيد، وكيرلس مايكل ناصر، ومحمد صدام السيد، ودينا صلاح رشدي، على عبدالرؤف محمد، ومصاب مجهول الهوية.

إصابات حادث سوهاج

جميعهم مصابين مابين كسور واشتباه بكسر بالعمود الفقري، واشتباه نزيف وكدمات، وجميعهم من محافظة قنا ومحافظة سوهاج.

ضحايا حادث سوهاج

بينما استقبلت مشرحة أخميم المركزي حتى الآن جثة محمد أحمد عبدالباسط، وصالح جمال أحمد من سوهاج وطفل وطفلة مجهولي الهوية.

تفاصيل حادث سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي باخميم ونتج عنه وفيات ومصابين.