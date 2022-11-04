غرفة شركات السياحة: الأحد المقبل.. آخر موعد لسفر معتمري شهر أكتوبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعد غدا الأحد هو آخر موعد لسفر معتمري الطاقة التشغيلية لشهر أكتوبر من تأشيرات العمرة، موضحا أن عدد المواطنين الذين سافروا منذ بدء موسم العمرة الشهر الماضي وحتى الآن تجاوز 60 ألف معتمر.

40 تأشيرة عمرة لكل شركة

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار منحت كل شركة منظمة للعمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة سياحة 40 تأشيرة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما سمحت للشركات التي نفدت حصتها من تأشيرات العمرة خلال ذات الشهر بالحصول على تأشيرات أخرى ليتم تنظيمها خلال أكتوبر 2022 على أن تخصم من عدد التأشيرات المخصصة لها خلال الأشهر المقبلة.

آخر موعد لسفر معتمري الشهر الجاري 30 نوفمبر

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار حددت يوم 30 نوفمبر الجاري كآخر موعد لسفر رحلات عمرة الطاقة التشغيلية لشهر نوفمبر الجاري، على أن يكون أقصى موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية لشهر نوفمبر 2022 على البوابة المصرية للعمرة يوم 24 من الشهر الجاري للرحلات العادية ويوم 29 للرحلات العاجلة.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار طالبت شركات السياحة المنظمة للعمرة بتقديم أصل جواز سفر المشرفين في رحلات العمرة الخاصة بشهر أكتوبر وذلك حتى يتم مراجعة برامج العمرة بالإدارة المختصة بالوزارة لإنهاء إجراءات مراجعة البرامج خلال الشهر الجاري.

نسب الإقبال على العمرة خلال الشهر الجاري ضعيفة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال الشهر الجاري ضعيفة حتى الآن، موضحا أن نسب الإقبال سترتفع بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية موسم العمرة بشهر إبريل 2023.

يشار إلى أن وزارة السياحة قررت منح كل شركة سياحة منظمة للعمرة عدد 40 تأشيرة عمرة بكل شهر حتى شهر رجب على أن يتم تحديد الطاقة التشغيلية للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وفقا للطاقة الاستيعابية للنقل الجوي خلال تلك الأشهر.