إحياء مجالس الإقراء على أعلام دولة التلاوة بمساجد الجمهورية

أحيت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية المعتمدين بالمساجد بمحافظات الجمهورية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، حيث انطلقت فجر اليوم الجمعة أولى حلقات مجالس الإقراء.

إقبال على مجالس الإقراء

فيما أكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية أن مجالس الإقراء على كبار القراء تقطع الطريق على غير المؤهلين، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم في ربوع المحروسة، وأن وزارة الأوقاف تأتي دائمًا بالجديد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وخدمة المجتمع وتولي القرآن الكريم عناية فائقة.

جدير بالذكر أن مجالس الإقراء شهدت إقبالا كثيفا في أول أيام انطلاقها، ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ/ طه النعماني.

مديرية أوقاف المنوفية ودمياط

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الشيخ التابع لإدارة أوقاف بركة السبع، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ/ العزب سالم.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ/ أحمد عوض أبو فيوض.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد البحر الكبير بكفر سعد، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ/ السيد عبد الكريم الغيطاني.