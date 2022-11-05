شباب سوهاج بعد الانضمام لمبادرة «ابدأ»: «بنحبك يا سيسي.. اتعلمنا صنعة مكناش نحلم بيها»

عملت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية على تطوير وإنشاء مشروعات عديدة في شتى محافظات مصر، وكان على رأسها محافظة سوهاج، التي كان لها نصيب كبير في مبادرة «حياة كريمة».

وعملت المبادرة على تطوير جميع القطاعات، مثل الصحة والتعليم والطرق والكباري والنقل والمواصلات، ولم تتوقف «حياة كريمة»، عند هذا الحد بل عملت على تطوير البشر، من خلال مبادرة «ابدأ» التي تعمل على تدريب وتعليم شباب على مهن وحرف يستطيع من خلالها أن يفتتح ورشة خاصة له، وذلك بعد انتهاء تدريبه.

انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة

ومبادرة «ابدأ» هي إحدى المبادرات الرئاسية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها في محافظة سوهاج، والتي تعمل على تدريب الشباب.

تدريب شباب سوهاج

وقال «السيد محمد كمال»، مدير مكتب مؤسسة «حياة كريمة»، بمحافظة سوهاج، إن مبادرة «ابدأ» تعمل تدريب الشباب، حيث تم اختيار 25 شابا من أبناء سوهاج، على مجموعة من الحرف المتنوعة مثل تصليح وصيانة «أجهزة التبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، واللحام، والخراطة، والألومنتال».

وأضاف «كمال» أنه نتج عن التدريب في أيام قليلة تحويل الشاب من عاطل إلى صاحب حرفة ومهنة يستطيع إخراج وصيانة منتج يحتاجه السوق والمواطنين، ما يعود عليه بالدخل الوفير.

وقال «عادل صلاح» أحد المتدربين: «كنت لا أعلم أي شيء عن إصلاح الأجهزة الكهربائية، ولا عن أي حرفة أخرى، ولكن بعد التحاقي بمبادرة (ابدأ)، تعلمت كل شيء عن صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يمكنني الآن إصلاح أجهزة (الغسالة، والمروحة والسخان الكهربائي، والمكوة)، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي جعلت شاب عاطل مش بيشتغل إلى شاب صاحب مهنة وحرفة».

من جانبه، قال «محمود علي»، يقيم بمركز البلينا: عندما حضرت في أول يوم في المبادرة كان لم يوجد لدي أي خلفية عن أجهزة التبريد والتكييف، والآن أصبحت قادرا على صيانة وإصلاح التكييفات وأجهزة التبريد، وتعرفت على أكثر الأعطال الشائعة في أجهزة التبريد والتكييف، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التفكير فينا وإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، واللي من خلالها تم إطلاق مبادرة «ابدأ» التي جعلت منا شباب صاحب مهنة وحرفة، و «بنحبك يا سيسي تعلمنا صنعة مكناش نحلم بيها».