شوارع وميادين مدينة الغنايم بأسيوط تتجمل.. تركيب إنترلوك وبلدورات «صور»

بلاط إنترلوك بألوانه المختلفة وبلدورات جديدة أصبحت تزين الأرصفة وميادين وشوارع مركز الغنايم جنوب محافظة أسيوط، ما أضفى مظهرا جماليا وحضاريا على المدينة.

وأشاد أهالي مدينة الغنايم بالإنجازات التي تمت في مشروعات التجميل بميادين المدينة والشوارع، وتضمنت زراعة الأشجار وتركيب بلاط إنترلوك وبلدورات، والتي غيرت وجه المدينة وأضافت عليها لمسات جمالية.

إعادة المنظر الجمالي للمدينة

وقال محمد حسام، موظف من مدينة الغنايم، إن أعمال التجميل التي شهدتها المدينة موخرا غيرت المداخل والميادين للأفضل، فيما ذكر عبدالرحمن عبده، موظف، إن مدن المحافظة تشهد مؤخرا إنجازات في كل القطاعات المختلفة، ومنها تحسين الميادين وزراعتها بالأشجار والنجيلة الخضراء، فضلا عن تزويد الميادين بالمقاعد وإضافة مساحات خضراء لها كمتنفس للأهالي.

متابعات مستمرة للمشروعات

وقال مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إن أعمال التجميل والتطوير التي تتم بشوارع المدينة شملت تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز، ما يضفي مظهرا جماليا وحضاريا للمدينة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له، استكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك للأرصفة بكل مراكز ومدن المحافظة، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، ضمن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 /2023، وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية.