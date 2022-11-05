«عزمي».. مهندس العمارة البيئية في سيوة: رمم قلعة بالطين وصمم فندق بلا كهرباء

قاد المهندس الاستشاري رامز عزمي، المتخصص في الهندسة والبناء البيئي، ملحمة كبيره في سيوة لترميم أشهر المزارات السياحية بألواحه للحفاظ على طابعها السياحي البيئي الذي يعشقه المصريون والأجانب، وهي قلعه شالي المعروفة بـ «سيوه القديمه»، فضلًا عن مئذنة المسجد العتيق.

ترميم العديد من المباني الأثرية في سيوة

ومع اهتمام الدولة بقطاع البيئة والسياحة نفذ «عزمي»، مؤخرا مشروع ترميم العديد من المباني الأثرية في سيوة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار من خلال فريق عمل كبير استطاع من خلاله ترميم تلك المزارات البيئية والتي تعكس طبيعة عاصمة السياحة البيئية في مصر والعالم العربي، واستغرقت الأعمال عده أشهر من خلال التعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

أغرب فندق في العالم.. صديق للبيئة

وقال «عزمي»، لـ «الوطن»: «شاركت في تنفيذ وتصميم فندق الجبل الأبيض، أغرب فندق في العالم، وهو تحفة فنية في مجال العمارة والهندسة البيئية، دون كهرباء أو تكنولوجيا حديثة، ويعتمد على الخامات البيئية، والطرق الطبيعية في كل شيء، والغرف مسقوفة بجذوع النخيل والأخشاب، والشموع هي وسيلة الإضاءة الوحيدة، ويقع على بحيرة، في قلب جبل جعفر، ويضم مساحات خضراء جميلة، وقصده الكثير من الملوك والرؤساء علي مستوى العالم أبرزهم الملك تشارلز ملك بريطانيا، والفندق ضمن سلسة فنادق تعتمد الطراز البيئي في مصر وبعض دول العالم، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الفنادق البيئية، وعدة منشآت في سيوة».

إنشاء قرية بيئية

ومع التحضير لتصوير مسلسل واحة الغروب تحفة الكاتب الراحل بهاء طاهر رأي مخرج العمل صعوبة في التصوير بواحة سيوة، والتي تدور فيها أحداث المسلسل، طبقا للمهندس «رامز عزمي»، شارحاً التعاون معهم والاتفاق على إنشاء مباني في دهشور بنفس تصميم منازل وبيوت سيوة على الطراز البيئي وقلعة شالي كموقع للتصوير، وخرج العمل للنور وكأنها ماكيت لسيوة لكن في أحد ضواحي الجيزة».